US30 Open Breakout
- Raul Alberto Galdames Soto
US30 Open Breakout (MT5)
Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar el US30 (Dow Jones) durante la apertura del mercado americano, momento de mayor volumen y movimientos direccionales claros.
El sistema se basa en una lógica de breakout estructurado, combinada con gestión de riesgo estricta, buscando consistencia y protección del capital.
✅ Características principales
✔ Optimizado exclusivamente para US30
✔ Trading por ventana horaria (US Open)
✔ Estrategia de Breakout en apertura
✔ No Martingale – No Grid – No Hedging
✔ Riesgo fijo por operación (%)
✔ Límite de pérdida diaria
✔ Trailing Stop dinámico
✔ Cierre automático por horario
✔ Operativa simple, robusta y estable
📊 Rendimiento histórico (Strategy Tester MT5)
Periodo probado: 2023–2025
Drawdown máximo: <3%
Alta eficiencia operativa
Gestión conservadora del riesgo
(Los resultados pasados no garantizan resultados futuros)
⚙️ Recomendaciones
Timeframe: M1
Capital mínimo sugerido: 1,000 USD
Riesgo recomendado: 0.5% – 1%
Cuenta ECN / spreads bajos
Ideal para brokers con buena ejecución en índices