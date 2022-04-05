TradeAnalyserMT4

Core Positioning

Advanced analytical tool designed specifically for MT4, providing in-depth analysis of trading history, uncovering data insights, optimizing strategies, and enhancing profitability.

Core Usage

Strategy Performance Evaluation: Analyzes profitability, stability, and risk to provide an objective rating from A+ to D.
Trading Pattern Discovery: Identifies high-quality assets, time periods, and profit-making habits suited to different market conditions.
Risk Management Optimization: Calculates drawdowns and risk indicators, offering performance analysis adjusted for risk.

Main Features

Smart Strategy Detection: Groups by magic numbers to identify 23 common strategies, distinguishing between manual and EA trading.
Multi-dimensional Analysis: Covers four dimensions—strategies, assets, time, and comments—with support for three-dimensional cross-analysis.
Advanced Comment Analysis: Automatically parses strategy information from comments for standardization and cross-strategy comparison.
Portfolio Performance Analysis: Recommends the best trading combinations and alerts on inefficient configurations.
Multiple Analytical Indicators: Includes three major categories—basic profits, risk control, and advanced statistics.

Output Reports

Concise Terminal Report: Includes strategy rankings, best portfolios, comment insights, and smart improvement suggestions.
Detailed CSV Report: Provides complete statistical data, asset/comment/time analysis, and data quality assessment.

Usage Features

Intelligent Data Processing: Automatically expands data ranges, precisely matches positions, and supports flexible filtering.
User-friendly Design: Adjustable detail levels, customizable time ranges, and options to include or exclude manual trades.
Professional-level Analysis: Institutional-grade performance standards, multi-tiered risk assessment, and practice-oriented advice.

Target Audience

EA Developers (for validating strategies and optimizing parameters), Fund Managers (for monitoring portfolios and optimizing allocations), Individual Traders (for identifying behavioral patterns and improving discipline).

Core Value

Transforms chaotic trading records into decision-making wisdom, helping to stop ineffective strategies, amplify profitable models, optimize resource allocation, make decisions based on data, and continuously improve trading systems.


Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitários
DF Fib Trader Pro O DF Fib Trader Pro é um sistema de negociação automatizado desenvolvido para o MetaTrader 4. Utiliza níveis de preços baseados em Fibonacci combinados com análise de tendências e estrutura para definir pontos de entrada e saída. O EA suporta posições longas e curtas e inclui parâmetros de gestão de risco integrados. Principais Recursos: • Utiliza a lógica de retração e extensão de Fibonacci para traçar pontos de entrada, SL e TP. • Tamanho de lote e níveis de stop loss/take
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. VERSÃO MT5 -   Indicadores mais úteis Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitários
Apresentando o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT4: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 4. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/ou
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Close ALL In This Current Chart MT4
Nino Guevara Ruwano
Utilitários
A simple button to completely close   all existing open trades   (both Buy and Sell) on the   current chart . Warning : Once the button is pressed, all open trades on the current chart will be deleted immediately without any more questions or dialogue. Use this utility very carefully. We recommend that you do a trial of removing open trades on a demo account first, before trying to use this utility on a real account.
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilitários
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilitários
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilitários
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilitários
Profitstat é um indicador livre que varre o seu histórico e exibe-o no gráfico. A versão gratuita mostra o número de negócios e de lucro feitas no dia atual e anterior. Os dados são atualizados instantaneamente, logo quando uma negociação é fechada. Basta anexá-lo a qualquer gráfico e ele dá os dados da conta, independentemente da moeda do gráfico o período.
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicadores
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitários
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilitários
ONREX IV  ONREX IV is a trading tool that be used to practise and enhance your manual trading skills. It's also Auto Trading Expert Advisor. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a trading interface panel that allows traders to trade manually or opt FULL AUTO TRADING. It's also set to hide the Take Profit and Stop Loss. ONREX IV has its own Magic Number, please use trade button on the p
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
Indicador MACD em MetaTrader 4/5 parece diferente do que o MACD faz na maioria dos outros softwares gráficos. Isso é porque a versão MetaTrader 4/5 de MACD mostra a linha MACD como um histograma quando é tradicionalmente apresentado como uma linha. Além disso, a versão MetaTrader 4/5 calcula a linha de sinal usando uma SMA, no entanto de acordo com a definição, o indicador MACD supostamente é calculado com uma EMA. A versão MetaTrader 4/5 também não computa um verdadeiro Histograma MACD (a difer
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilitários
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilitários
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilitários
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicadores
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitários
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitários
Telegram para MT4:   A solução definitiva para cópia de sinais Otimize suas negociações com   o Telegram para MT4   , o utilitário de última geração desenvolvido para copiar sinais de negociação diretamente de canais e chats do Telegram para sua plataforma MetaTrader 4 — sem a necessidade de DLLs. Esta solução robusta garante a execução perfeita de sinais com precisão incomparável e opções de personalização, economizando seu tempo e aumentando sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais
