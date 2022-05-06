Зона накопления и тенденция - страница 11
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Вот скажи, как можно объяснить коду, что надо купить (сделка бай)
после выхода из зоны (накопления, консолидации и т.д) на ретесте.
Но не сразу, а после небольшого "закругления" как на рисунке.
И не на первом касании после "закруглении" ?)))
Если не можешь объяснить коду, то идея туфта, грубо , но верно. Т.е. твои фантазии
И это только 1 момент. Аналогично так же применяю наклонные каналы и выход из них.
+ импульсные движения на мелких ТФ (кроме 1 м) и их перебитие более сильным имп. дв. на объемах. (стандартный Volume)
И многое еще..... Этого не прописать мне кажется.
И это только 1 момент. Аналогично так же применяю наклонные каналы и выход из них.
+ импульсные движения на мелких ТФ (кроме 1 м) и их перебитие более сильным имп. дв. на объемах. (стандартный Volume)
И многое еще..... Этого не прописать мне кажется.
Вообщем наугад
Нет, все в связке.
Вот скажи, как можно объяснить коду, что надо купить (сделка бай)
после выхода из зоны (накопления, консолидации и т.д) на ретесте.
Но не сразу, а после небольшого "закругления" как на рисунке.
И не на первом касании после "закруглении" ?)))
Проще всего, наверное, через зигзаг.
Эту тему Герчик юзает, очень подробно
Эту тему Герчик юзает, очень подробно
С Рождеством тебя. Мне понятно твое мнение на счет одинаковости или нет. Я вижу,
что моя ТС работает и я стараюсь ее придерживаться. Но не все у меня еще
оттестировано и отработано. Есть торговые шумы и они мешают.
От них никуда не деться. Поэтому до сих пор тестирую и работаю.
На рынке учеба ни когда не закончится.
А чем ты можешь поделится? Ну или похвастаться?
С прошедшими праздниками , тоже работаю над ТС и оптимизацией с упором на тех. анализ , плюс информационный фон ( иногда могу неделями не смотреть , что происходит в экономич. календаре) , т.е. движения на рынке совпадают с моделью ( представлением , что происходит) , экспертные оценки Уоррен Баффет , Рей Далио люди с капиталом и могут себе позволить не один калькулятор , в частности Баффет пару лет назад высказал мысль , что по их методологии (бух. показатели) отбора акции на рынке нет потенциала и они просто сидят с тем , что есть , и в деньгах , тем не менее S\P растет . Рей Далио использует диверсификацию . Интересно послушать их оценку ситуации , с учетом того , что наверное у них есть экспертные ( отделы) оценки секторов экономики . И это только фрагмент (пазл), а так как рынки все взаимосвязаны , то для общей картины , согласен "учеба ни когда не закончиться" .
С прошедшими праздниками , тоже работаю над ТС и оптимизацией с упором на тех. анализ , плюс информационный фон ( иногда могу неделями не смотреть , что происходит в экономич. календаре) , т.е. движения на рынке совпадают с моделью ( представлением , что происходит) , экспертные оценки Уоррен Баффет , Рей Далио люди с капиталом и могут себе позволить не один калькулятор , в частности Баффет пару лет назад высказал мысль , что по их методологии (бух. показатели) отбора акции на рынке нет потенциала и они просто сидят с тем , что есть , и в деньгах , тем не менее S\P растет . Рей Далио использует диверсификацию . Интересно послушать их оценку ситуации , с учетом того , что наверное у них есть экспертные ( отделы) оценки секторов экономики . И это только фрагмент (пазл), а так как рынки все взаимосвязаны , то для общей картины , согласен "учеба ни когда не закончиться" .
Чтобы слушать их оценку ситуации надо иметь на счету миллионов долларов, а не сто
Финансовые аналитики не всегда себя утруждают расчетными данными , собирая разноуровневую информацию формируют рыночную оценку . И с десятками тысяч легко расстаться , упрощая ситуацию.