Зона накопления и тенденция - страница 10

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski #:

Не совсем так.

В первую очередь отрабатывается ценовая составляющая по ТА. А с накоплением ликвидности остальное.

Стандартный же приём для получения прибыли.))

ну да, ну да... всё происходит с накоплением ликвидности, но сначала  отрабатывается ценовая составляющая, т.е пока цена не возьмет свое, ей предназначенное по уровням - всё будет по-прежнему...

Всё равно ничего не понял... инфляция есть - есть... что еще надо, чтобы лететь вниз без остановки, а ну, понял есть еще некоторый запас ликвидности, который смягчает резкую посадку...да и ставка, по нашим меркам, ни так уж сильно выросла...)))

 
Сергей Криушин #:

ну да, ну да... всё происходит с накоплением ликвидности, но сначала  отрабатывается ценовая составляющая, т.е пока цена не возьмет свое, ей предназначенное по уровням - всё будет по-прежнему...

Всё равно ничего не понял... инфляция есть - есть... что еще надо, чтобы лететь вниз без остановки, а ну, понял есть еще некоторый запас ликвидности, который смягчает резкую посадку...да и ставка, по нашим меркам, ни так уж сильно выросла...)))

Правильно рассуждаете, ставка не большая, но перевес уже есть по ставкам с малым перетоком выгодных вложений для больших денег. Это первый шаг.

 
Uladzimir Izerski #:

Правильно рассуждаете, ставка не большая, но перевес уже есть по ставкам с малым перетоком выгодных вложений для больших денег. Это первый шаг.

Т.Е начался медленный переток больших денег/капиталов в валюты убежища - вывод капитала за границу, в йену ну и еще куда подальше... а на хрена тогда деньги нужны, если они не нужны, прям как у нас получается - валюты море, но она лежит мертвым грузом, пока совсем не обесценится, как вроде национальный фонд спасения... заначка на всякий пожарный...)))

Всё, конец торговли - пошел тоже отдыхать...))
 
Сергей Криушин #:

Т.Е начался медленный переток больших денег/капиталов в валюты убежища - вывод капитала за границу, в йену ну и еще куда подальше... а на хрена тогда деньги нужны, если они не нужны, прям как у нас получается - валюты море, но она лежит мертвым грузом, пока совсем не обесценится, как вроде национальный фонд спасения... заначка на всякий пожарный...)))

Всё, конец торговли - пошел тоже отдыхать...))

Эмиссию - по сути пустые деньги стараются конвертировать. Все в мире хотят друг дружку нахлобучить. 

 
Uladzimir Izerski #:

Эмиссию - по сути пустые деньги стараются конвертировать. Все в мире хотят друг дружку нахлобучить. 

Думаю, война валют видна с точки зрения инфляции. Доллар был всегда крепкий. Но говорят, что его будут ослаблять.

Смотрим США:

Ещё можно ставки ЦБ сравнивать.

В странах, в которых инфляция снижается, означает, что национальная валюта крепнет. Но это так с точки зрения "справедливого курса".

Однако, чтобы набить казну побыстрее, то валюта на торгах с виду не крепнет. Думаю, это искусственное вмешательство.

Бензин дорожает, потому что нефть дорожает (логично)

Бензин дорожает, потому что нефть дешевеет и добывать не выгодно (логично)

 

Жду по канадцу подобное движение.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Жду по канадцу подобное движение.


Это надо жить возле терминала. Есть способы автоматизации сиего творения?
 
Vladimir Baskakov #:
Это надо жить возле терминала. Есть способы автоматизации сиего творения?

Привет Вов. Я не программист.  Поэтому не знаю, что ответить.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Привет Вов. Я не программист.  Поэтому не знаю, что ответить.

Фриланс есть, все сделают, если будут формализованы критерии
 
Vladimir Baskakov #:
Фриланс есть, все сделают, если будут формализованы критерии

Вот скажи, как можно объяснить коду, что надо купить (сделка бай)

после выхода из зоны (накопления, консолидации и т.д) на ретесте.

Но не сразу, а после небольшого "закругления" как на рисунке.

И не на первом касании после "закруглении" ?)))

1...34567891011121314151617
Новый комментарий