Зона накопления и тенденция - страница 10
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Не совсем так.
В первую очередь отрабатывается ценовая составляющая по ТА. А с накоплением ликвидности остальное.
Стандартный же приём для получения прибыли.))
ну да, ну да... всё происходит с накоплением ликвидности, но сначала отрабатывается ценовая составляющая, т.е пока цена не возьмет свое, ей предназначенное по уровням - всё будет по-прежнему...
Всё равно ничего не понял... инфляция есть - есть... что еще надо, чтобы лететь вниз без остановки, а ну, понял есть еще некоторый запас ликвидности, который смягчает резкую посадку...да и ставка, по нашим меркам, ни так уж сильно выросла...)))
ну да, ну да... всё происходит с накоплением ликвидности, но сначала отрабатывается ценовая составляющая, т.е пока цена не возьмет свое, ей предназначенное по уровням - всё будет по-прежнему...
Всё равно ничего не понял... инфляция есть - есть... что еще надо, чтобы лететь вниз без остановки, а ну, понял есть еще некоторый запас ликвидности, который смягчает резкую посадку...да и ставка, по нашим меркам, ни так уж сильно выросла...)))
Правильно рассуждаете, ставка не большая, но перевес уже есть по ставкам с малым перетоком выгодных вложений для больших денег. Это первый шаг.
Правильно рассуждаете, ставка не большая, но перевес уже есть по ставкам с малым перетоком выгодных вложений для больших денег. Это первый шаг.
Т.Е начался медленный переток больших денег/капиталов в валюты убежища - вывод капитала за границу, в йену ну и еще куда подальше... а на хрена тогда деньги нужны, если они не нужны, прям как у нас получается - валюты море, но она лежит мертвым грузом, пока совсем не обесценится, как вроде национальный фонд спасения... заначка на всякий пожарный...)))Всё, конец торговли - пошел тоже отдыхать...))
Т.Е начался медленный переток больших денег/капиталов в валюты убежища - вывод капитала за границу, в йену ну и еще куда подальше... а на хрена тогда деньги нужны, если они не нужны, прям как у нас получается - валюты море, но она лежит мертвым грузом, пока совсем не обесценится, как вроде национальный фонд спасения... заначка на всякий пожарный...)))Всё, конец торговли - пошел тоже отдыхать...))
Эмиссию - по сути пустые деньги стараются конвертировать. Все в мире хотят друг дружку нахлобучить.
Эмиссию - по сути пустые деньги стараются конвертировать. Все в мире хотят друг дружку нахлобучить.
Думаю, война валют видна с точки зрения инфляции. Доллар был всегда крепкий. Но говорят, что его будут ослаблять.
Смотрим США:
Ещё можно ставки ЦБ сравнивать.
В странах, в которых инфляция снижается, означает, что национальная валюта крепнет. Но это так с точки зрения "справедливого курса".
Однако, чтобы набить казну побыстрее, то валюта на торгах с виду не крепнет. Думаю, это искусственное вмешательство.
Бензин дорожает, потому что нефть дорожает (логично)
Бензин дорожает, потому что нефть дешевеет и добывать не выгодно (логично)
Жду по канадцу подобное движение.
Жду по канадцу подобное движение.
Это надо жить возле терминала. Есть способы автоматизации сиего творения?
Привет Вов. Я не программист. Поэтому не знаю, что ответить.
Привет Вов. Я не программист. Поэтому не знаю, что ответить.
Фриланс есть, все сделают, если будут формализованы критерии
Вот скажи, как можно объяснить коду, что надо купить (сделка бай)
после выхода из зоны (накопления, консолидации и т.д) на ретесте.
Но не сразу, а после небольшого "закругления" как на рисунке.
И не на первом касании после "закруглении" ?)))