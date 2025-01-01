At

Obtém o elemento a partir de uma posição dada no array.

long At(

int pos

) const

Parâmetros

pos

[in] Posição do elemento desejado no array.

Valor do Retorno

O valor do elemento em caso de sucesso. Retorna LONG_MAX se houver uma tentativa de obter um elemento de posições não existentes (o último erro ERR_OUT_OF_RANGE).

Observação

LONG_MAX pode ser um valor válido de elemento de array, assim havendo um valor, verificar sempre o último código de erro.

Exemplo