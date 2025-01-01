CArrayLong

CArrayLong é uma classe de array dinâmico de variáveis do tipo long ou ulong.

Descrição

Classe CArrayLong posibilita o trabalho com um array dinâmico de variáveis do tipo long ou ulong. A classe possibilita adicionar/inserir/excluir elementos em: array, ordenação de array e pesquisando em array ordenado. Além disto, implementa métodos para trabalhar com o arquivo.

Declaração

class CArrayLong : public CArray

Título

#include <Arrays\ArrayLong.mqh>

Hierarquia de herança CObject CArray CArrayLong Descendentes diretos CRealVolumeBuffer, CTickVolumeBuffer, CTimeBuffer

Métodos de classe

Controle de memória Reserve Memória alocada para aumentar o tamanho do array Resize Define um novo tamanho (mais pequeno) do array Shutdown Limpa o array com uma liberação de memória completa Métodos para adicionar Add Adiciona um elemento para o final do array ddArray Adiciona ao final dos elementos array a partir de um outro array ddArray Adiciona ao final dos elementos array a partir de um outro array Insert Insere um elemento no array para uma posição específica InsertArray Insere um array de elementos a partir de outro array com posição específica InsertArray Insere um array de elementos a partir de outro array com posição específica AssignArray Copia os elementos array a partir de outro array AssignArray Copia os elementos array a partir de outro array Métodos de atualização Update Altera o elemento na posição do array determinado Shift Desloca um item a partir de uma dada posição no array para um deslocamento determinado Métodos para excluir Delete Remove o elemento a partir de uma posição específica no array DeleteRange Exclui um grupo de elementos a partir de uma posição específica no array Métodos de acesso At Obtém o elemento a partir de uma posição dada no array Métodos para comparar CompareArray Compara o array com outro array CompareArray Compara o array com outro array Operações de array ordenado InsertSort Elemento de inserções em array ordenado Pesquisa Procura por um elemento igual ao modelo em array ordenado SearchGreat Procura por um elemento de mais amostras em array ordenado SearchLess Procura por um elemento menor do que a amostra em array ordenado SearchGreatOrEqual Procura por um elemento maior ou igual ao modelo em array ordenado SearchLessOrEqual Procura por um elemento menor ou igual ao modelo apresentado em array ordenado SearchFirst Localiza o primeiro elemento igual ao modelo em array ordenado SearchLast Localiza o último elemento igual ao modelo em array ordenado SearchLinear Procura o elemento igual a amostra no array Entrada/saída virtual Save Salva array de dados no arquivo virtual Load Carrega array de dados a partir de um arquivo virtual Type Obtém o identificador do tipo do array