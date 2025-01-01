DocumentaçãoSeções
CArrayLong

CArrayLong é uma classe de array dinâmico de variáveis do tipo long ou ulong.

Descrição

Classe CArrayLong posibilita o trabalho com um array dinâmico de variáveis do tipo long ou ulong. A classe possibilita adicionar/inserir/excluir elementos em: array, ordenação de array e pesquisando em array ordenado. Além disto, implementa métodos para trabalhar com o arquivo.

Declaração

   class CArrayLong : public CArray

Título

   #include <Arrays\ArrayLong.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayLong

Descendentes diretos

CRealVolumeBuffer, CTickVolumeBuffer, CTimeBuffer

Métodos de classe

Controle de memória

 

Reserve

Memória alocada para aumentar o tamanho do array

Resize

Define um novo tamanho (mais pequeno) do array

Shutdown

Limpa o array com uma liberação de memória completa

Métodos para adicionar

 

Add

Adiciona um elemento para o final do array

ddArray

Adiciona ao final dos elementos array a partir de um outro array

ddArray

Adiciona ao final dos elementos array a partir de um outro array

Insert

Insere um elemento no array para uma posição específica

InsertArray

Insere um array de elementos a partir de outro array com posição específica

InsertArray

Insere um array de elementos a partir de outro array com posição específica

AssignArray

Copia os elementos array a partir de outro array

AssignArray

Copia os elementos array a partir de outro array

Métodos de atualização

 

Update

Altera o elemento na posição do array determinado

Shift

Desloca um item a partir de uma dada posição no array para um deslocamento determinado

Métodos para excluir

 

Delete

Remove o elemento a partir de uma posição específica no array

DeleteRange

Exclui um grupo de elementos a partir de uma posição específica no array

Métodos de acesso

 

At

Obtém o elemento a partir de uma posição dada no array

Métodos para comparar

 

CompareArray

Compara o array com outro array

CompareArray

Compara o array com outro array

Operações de array ordenado

 

InsertSort

Elemento de inserções em array ordenado

Pesquisa

Procura por um elemento igual ao modelo em array ordenado

SearchGreat

Procura por um elemento de mais amostras em array ordenado

SearchLess

Procura por um elemento menor do que a amostra em array ordenado

SearchGreatOrEqual

Procura por um elemento maior ou igual ao modelo em array ordenado

SearchLessOrEqual

Procura por um elemento menor ou igual ao modelo apresentado em array ordenado

SearchFirst

Localiza o primeiro elemento igual ao modelo em array ordenado

SearchLast

Localiza o último elemento igual ao modelo em array ordenado

SearchLinear

Procura o elemento igual a amostra no array

Entrada/saída

 

virtual Save

Salva array de dados no arquivo

virtual Load

Carrega array de dados a partir de um arquivo

virtual Type

Obtém o identificador do tipo do array

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

 