Add

Adiciona um elemento para o final do array.

bool  Add(
   long  element      // Element to add
   )

Parâmetros

element

[in]  O valor do elemento para adicionar ao array.

Valor do Retorno

verdadeiro com sucesso, falso - não pode adicionar um elemento.

Exemplo

//--- example for CArrayLong::Add(long)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Add(i))
        {
         printf("Element addition error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }