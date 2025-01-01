DocumentaçãoSeções
Memória alocada para aumentar o tamanho do array.

bool  Reserve(
   int  size      // Number
   )

Parâmetros

size

[in]  O número de elementos adicionais do array.

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso; falso - se houve uma tentativa de buscar com quantidade menor ou igual a zero, ou se o array não aumentou.

Observação

Para reduzir a fragmentação da memória, o aumento do tamanho do array é feito com um passo dado anteriormente através do método de Step (int), ou 16 (por padrão).

Exemplo

//--- example for CArrayLong::Reserve(int)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- reserve memory
   if(!array.Reserve(1024))
     {
      printf("Reserve error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }