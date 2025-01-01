DocumentaçãoSeções
Adiciona ao final dos elementos array a partir de um outro array.

bool  AddArray(
   const long&  src[]      // Source array
   )

Parâmetros

src[]

[in]  Referência a um array de elementos fontes para adicionar.

Valor do Retorno

verdadeiro com sucesso, falso - se você não pode adicionar itens.

Exemplo

//--- example for CArrayLong::AddArray(const long &[])
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
long src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add another array
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Array addition error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }
