//--- example for CArrayInt::Shift(int,int)

#include <Arrays\ArrayInt.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayInt *array=new CArrayInt;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add arrays elements

//--- . . .

//--- shift element

if(!array.Shift(10,-5))

{

printf("Shift error");

delete array;

return;

}

//--- delete array

delete array;

}