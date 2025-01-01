DocumentaçãoSeções
Obtém o elemento a partir de uma posição dada no array.

int  At(
   int  pos      // Position 
   ) const

Parâmetros

pos

[in]  Posição do elemento desejado no array.

Valor do Retorno

O valor do elemento em caso de sucesso. Retorna INT_MAX se houver uma tentativa de obter um elemento de posições não existentes (o último erro ERR_OUT_OF_RANGE).

Observação

INT_MAX pode ser um valor válido de elemento de array, assim havendo um valor, verificar sempre o último código de erro.

Exemplo

//--- example for CArrayInt::At(int)
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      int result=array.At(i);
      if(result==INT_MAX && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)
        {
         //--- error of reading from array
         printf("Get element error");
         delete array;
         return;
        }
      //--- use element
      //--- . . .
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }