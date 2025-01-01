- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Resize
Define um novo tamanho (menor) do array.
|
bool Resize(
Parâmetros
size
[in] Novo tamanho do array.
Valor do Retorno
Verdadeiro se com sucesso; falso - se houve uma tentativa de definir o tamanho inferior a zero.
Observação
Alterando o tamanho do array permite uma utilização ótima do uso de memória. Elementos supérfluos perdidos à direita. Para reduzir a fragmentação da memória, o tamanho do array é alterado com um passo dado previamente através do método de Step (int), ou 16 (padrão).
Exemplo
|
//--- example for CArrayInt::Resize(int)