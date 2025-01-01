MQL5 ReferenceStandard LibraryIndicatorsBase classesCIndicatorPriceDescription HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart PriceDescription Converts ENUM_APPLIED_PRICE enumeration value to a string. string PriceDescription( const int val // value ) const Parameters val [in] Conversion value. Return Value The string corresponding to ENUM_APPLIED_PRICE enumeration value. MethodDescription VolumeDescription