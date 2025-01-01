DocumentationSections
PriceDescription

Converts ENUM_APPLIED_PRICE enumeration value to a string.

string  PriceDescription(
   const int  val      // value
   ) const

Parameters

val

[in]  Conversion value.

Return Value

The string corresponding to ENUM_APPLIED_PRICE enumeration value.