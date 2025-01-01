DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCHashSet<T>UnionWith 

UnionWith

Executa a operação de união da coleção atual e coleção transmitida (matriz). Ou seja, adiciona à coleção atual (matriz) os elementos em falta da coleção especificada (matriz).

Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.

void UnionWith(
   ICollection<T>*  collection     // coleção
   );

Versão para trabalhar com a matriz.

void UnionWith(
   T&  array[]                     // matriz
   );

Parâmetros

*collection

[in]  Coleção a partir da qual será construída a soma.

&collection[]

[in]  Matriz a partir da qual será construída a soma.

Observação

O resultado é gravado na coleção atual (matriz).