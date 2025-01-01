- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
UnionWith
Executa a operação de união da coleção atual e coleção transmitida (matriz). Ou seja, adiciona à coleção atual (matriz) os elementos em falta da coleção especificada (matriz).
Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.
|
void UnionWith(
Versão para trabalhar com a matriz.
|
void UnionWith(
Parâmetros
*collection
[in] Coleção a partir da qual será construída a soma.
&collection[]
[in] Matriz a partir da qual será construída a soma.
Observação
O resultado é gravado na coleção atual (matriz).