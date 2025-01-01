UnionWith

Executa a operação de união da coleção atual e coleção transmitida (matriz). Ou seja, adiciona à coleção atual (matriz) os elementos em falta da coleção especificada (matriz).

Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.

void UnionWith(

ICollection<T>* collection

);

Versão para trabalhar com a matriz.

void UnionWith(

T& array[]

);

Parâmetros

*collection

[in] Coleção a partir da qual será construída a soma.

&collection[]

[in] Matriz a partir da qual será construída a soma.

Observação

O resultado é gravado na coleção atual (matriz).