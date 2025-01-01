ExceptWith

Executa a operação de diferença da coleção atual e coleção transmitida (matriz). Ou seja, remove da coleção atual (matriz) todos os elementos que estão também na coleção especificada (matriz).

Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.

void ExceptWith(

ICollection<T>* collection

);

Versão para trabalhar com a matriz.

void ExceptWith(

T& array[]

);

Parâmetros

*collection

[in] Coleção que será subtraída a partir do conjunto atual.

&collection[]

[in] Matriz que será subtraída a partir do conjunto atual.

Observação

O resultado é gravado na coleção atual (matriz).