IsProperSupersetOf

Determina se o conjunto atual é superconjunto estrito da coleção especificada ou matriz.

Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.

bool IsProperSupersetOf(

ICollection<T>* collection

);

Versão para trabalhar com a matriz.

bool IsProperSupersetOf(

T& array[]

);

Parâmetros

*collection

[in] Coleção para definir a relação.

&collection[]

[in] Matriz para definir a relação.

Valor de retorno

Retorna true, se o conjunto atual for um superconjunto estrito, caso contrário, false.