Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCHashSet<T>IsProperSupersetOf 

IsProperSupersetOf

Determina se o conjunto atual é superconjunto estrito da coleção especificada ou matriz.

Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.

bool IsProperSupersetOf(
   ICollection<T>*  collection     // coleção para determinar a relação
   );

Versão para trabalhar com a matriz.

bool IsProperSupersetOf(
   T&  array[]                     // matriz para determinar a relação
   );

Parâmetros

*collection

[in]  Coleção para definir a relação.

&collection[]

[in]  Matriz para definir a relação.

Valor de retorno

Retorna true, se o conjunto atual for um superconjunto estrito, caso contrário, false.