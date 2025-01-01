Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCHashSet<T>Comparer AddCountContainsComparerTrimExcessCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEquals Comparer Retorna o ponteiro para a interface IEqualityComparer<T> que é utilizada para a organização do conjunto. IEqualityComparer<T>* Comparer() const; Valor de retorno Retorna o ponteiro para a interface IEqualityComparer<T>. Contains TrimExcess