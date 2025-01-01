DocumentaçãoSeções
Retorna o ponteiro para a interface IEqualityComparer<T> que é utilizada para a organização do conjunto.

IEqualityComparer<T>* Comparer() const;

Valor de retorno

Retorna o ponteiro para a interface IEqualityComparer<T>.