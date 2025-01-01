SetEquals

Determina se o conjunto atual contém todos os elementos da coleção especificada ou matriz.

Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.

bool SetEquals(

ICollection<T>* collection

);

Versão para trabalhar com a matriz.

bool SetEquals(

T& array[]

);

Parâmetros

*collection

[in] Coleção para associação de elementos.

&collection[]

[in] Matriz para associação de elementos.

Valor de retorno

Retorna true, se, no conjunto atual, estiverem todos os elementos da coleção especificada ou matriz, caso contrário, false.