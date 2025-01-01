- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
CopyTo
Copia todos os elementos do conjunto para a matriz especificada, a partir do índice especificado.
|
int CopyTo(
Parâmetros
&dst_array[]
[out] Matriz em que são gravados os elementos do conjunto.
dst_start=0
[in] Índice na matriz, a partir do qual começa a cópia.
Valor de retorno
Retorna o número de elementos copiados.