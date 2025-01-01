- Add
IntersectWith
Executa a operação de interseção da coleção atual e coleção transmitida (matriz). Ou seja, deixa na coleção atual apenas aqueles elementos que estão também na coleção especificada (matriz).
Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.
|
void IntersectWith(
Versão para trabalhar com a matriz.
|
void IntersectWith(
Parâmetros
*collection
[in] Coleção a partir da qual será construída a multiplicação.
&collection[]
[in] Matriz a partir da qual será construída a multiplicação.
Observação
O resultado é gravado na coleção atual (matriz).