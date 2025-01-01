SymmetricExceptWith

Executa a operação de diferença simétrica da coleção atual e coleção transmitida (matriz). Ou seja, na coleção atual conterá apenas aqueles elementos que estavam no objeto original ou no transmitido, mas não ao mesmo tempo em ambos.

Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.

void SymmetricExceptWith(

ICollection<T>* collection

);

Versão para trabalhar com a matriz.

void SymmetricExceptWith(

T& array[]

);

Parâmetros

*collection

[in] Coleção a partir da qual é construída a diferença simétrica.

&collection[]

[in] Matriz a partir da qual é construída a diferença simétrica.

Observação

O resultado é gravado na coleção atual (matriz).