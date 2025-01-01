DocumentaçãoSeções
Copia os elementos array a partir de outro array.

bool  AssignArray(
   const CArrayDouble*  src      // Pointer to the source
   )

Parâmetros

src

[in] Ponteiro para uma instância da classe CArrayDouble - elemento fonte para copiar.

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso, falso - não é possível copiar os itens.

Exemplo

//--- example for CArrayDouble::AssignArray(const CArrayDouble*)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayDouble *src  =new CArrayDouble;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- add source arrays elements
   //--- . . .
   //--- assign another array
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Array assigned error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- arrays is identical
   //--- delete source array
   delete src;
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }