DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArrayDoubleInsertArray 

InsertArray

Insere um array de elementos a partir de outro array com posição específica.

bool  InsertArray(
   CArrayDouble*  src,     // Pointer to the source
   int            pos      // Position
   )

Parâmetros

src

[in] Ponteiro para uma instância da classe CArrayDouble - elementos fontes para inserir.

pos

[in] Posição no array para inserir

Valor do Retorno

Verdadeiro se com sucesso, falso - não pode colar os itens.

Exemplo

//--- example for CArrayDouble::InsertArray(const CArrayDouble*,int)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayDouble *src=new CArrayDouble;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- add source arrays elements
   //--- . . .
   //--- insert another array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Array inserting error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete source array
   delete src;
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }