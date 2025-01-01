ConfusionMatrix

Calcula a matriz de erros. O método é aplicado a um vetor de valores previstos.

matrix vector::ConfusionMatrix(

const vector& vect_true,

matrix vector::ConfusionMatrix(

const vector& vect_true,

uint label

);

Parâmetros

vect_true

[in] Vetor de valores reais.

épocas

[in] Valor do rótulo para o cálculo da matriz de erros.

Valor retornado

Matriz de erros. Se o valor da rótulo não for especificado, será retornada uma matriz de erro multiclasse, em que cada rótulo é comparado com cada outro rótulo individualmente. Se um valor de rótulo for especificado, será retornada uma matriz 2 x 2, em que o rótulo especificado é considerado positivo, e todos os outros rótulos são negativos (ovr, one vs rest).

Observação

A matriz de erro C é tal que Cij é igual ao número de observações que estão no grupo i e que também se prevê que estejam no grupo j. Assim, na classificação binária, o número de verdadeiros negativos (TN) é C00, o de falsos negativos (FN) é C10, o de verdadeiros positivos (TP) é C11 e o de falsos positivos (FP) é C01.

Ou seja, essa matriz pode ser representada graficamente dessa forma:

TN FP FN TP

Os tamanhos do vetor de valores reais e do vetor de valores previstos devem ser os mesmos.

Exemplo: