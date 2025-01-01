- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
ConfusionMatrix
Calcula a matriz de erros. O método é aplicado a um vetor de valores previstos.
|
matrix vector::ConfusionMatrix(
Parâmetros
vect_true
[in] Vetor de valores reais.
épocas
[in] Valor do rótulo para o cálculo da matriz de erros.
Valor retornado
Matriz de erros. Se o valor da rótulo não for especificado, será retornada uma matriz de erro multiclasse, em que cada rótulo é comparado com cada outro rótulo individualmente. Se um valor de rótulo for especificado, será retornada uma matriz 2 x 2, em que o rótulo especificado é considerado positivo, e todos os outros rótulos são negativos (ovr, one vs rest).
Observação
A matriz de erro C é tal que Cij é igual ao número de observações que estão no grupo i e que também se prevê que estejam no grupo j. Assim, na classificação binária, o número de verdadeiros negativos (TN) é C00, o de falsos negativos (FN) é C10, o de verdadeiros positivos (TP) é C11 e o de falsos positivos (FP) é C01.
Ou seja, essa matriz pode ser representada graficamente dessa forma:
|
TN
|
FP
|
FN
|
TP
Os tamanhos do vetor de valores reais e do vetor de valores previstos devem ser os mesmos.
Exemplo:
|
vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};