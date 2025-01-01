ClassificationMetric

Calcula uma métrica de classificação para avaliar a qualidade dos dados previstos em relação aos dados reais. O método é aplicado a um vetor de valores previstos.

vector vector::ClassificationMetric(

const vector& vect_true,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

);





vector vector::ClassificationMetric(

const vector& vect_true,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

ENUM_AVERAGE_MODE mode

);

Parâmetros

vect_true

[in] Vetor de valores reais.

metric

[in] Tipo de métrica a partir da enumeração ENUM_CLASSIFICATION_METRIC. São usados valores diferentes de CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION e CLASSIFICATION_ROC_AUC (que são usados no método ClassificationScore).

mode

[in] Modo de cálculo da média a partir da enumeração ENUM_AVERAGE_MODE. Para métricas são usados CLASSIFICATION_F1, CLASSIFICATION_JACCARD, CLASSIFICATION_PRECISION e CLASSIFICATION_RECALL.

Valor retornado

Vetor que contém a métrica calculada. No caso do modo de cálculo de média AVERAGE_NONE, o vetor contém valores métricos para cada classe sem cálculo de média. (Por exemplo, para classificação binária, seriam 2 métricas para false e true, respectivamente).

Observação sobre os modos de cálculo da média

AVERAGE_BINARY só faz sentido para classificação binária.

AVERAGE_MICRO – calcular métricas globalmente contando o número total de verdadeiros, falsos negativos e falsos positivos.

AVERAGE_MACRO – calcular métricas para cada rótulo e encontrar seu valor médio não ponderado. Isso não leva em conta o desequilíbrio dos rótulos.

AVERAGE_WEIGHTED – calcular as métricas para cada rótulo e encontrar sua média ponderada sobre o suporte (número de instâncias verdadeiras para cada rótulo). Esse cálculo altera a macro para levar em conta o desequilíbrio de rótulo, o que pode levar a uma medida F que não está entre a precisão e a abrangência.

Exemplo: