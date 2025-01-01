ReceiverOperatingCharacteristic

Calcula os valores para traçar a curva Receiver Operating Characteristic (ROC). Esse método, assim como o método ClassificationScore, é aplicado a um vetor de valores verdadeiros.

bool vector::ReceiverOperatingCharacteristic(

const matrix& pred_scores,

const ENUM_ENUM_AVERAGE_MODE mode // modo de cálculo da média

matrix& fpr,

matrix& tpr,

matrix& thresholds,

);

Parâmetros

pred_scores

[in] Matriz que contém um conjunto de vetores horizontais com probabilidades para cada classe. O número de linhas da matriz deve corresponder ao tamanho do vetor de valores reais.

mode

[in] Modo de cálculo da média a partir da enumeração ENUM_AVERAGE_MODE. São usados apenas AVERAGE_NONE, AVERAGE_BINARY e AVERAGE_MICRO.

fpr

[out] Matriz com valores calculados da curva false positive rate. Se não houver cálculo de média (AVERAGE_NONE), o número de linhas na matriz corresponderá ao número de classes de modelo. O número de colunas corresponde ao tamanho do vetor de valores verdadeiros (ou o número de linhas na matriz de distribuição de probabilidade pred_score). No caso da micro-média, o número de linhas na matriz corresponde ao número total de limites, excluindo as duplas.

tpr

[out] Matriz com valores calculados da curva true positive rate.

threshold

[out] Matriz de limiar obtida pela classificação da matriz de probabilidade

Observação

Consulte as notas sobre o método ClassificationScore.

Exemplo:

Exemplo de exibição de gráfico ROC, em que os valores de tpr são plotados no eixo y e os valores de fpr são plotados no eixo x. Além de gerar gráficos separados de fpr e tpr, em que os valores de limite são plotados no eixo x.

matrixf mat_thres;

matrixf mat_fpr;

matrixf mat_tpr;



if(y_true.ReceiverOperatingCharacteristic(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_fpr,mat_tpr,mat_thres))

{

double fpr[],tpr[],thres[];

ArrayResize(fpr,mat_thres.Cols());

ArrayResize(tpr,mat_thres.Cols());

ArrayResize(thres,mat_thres.Cols());



for(uint i=0; i<fpr.Size(); i++)

{

fpr[i]=mat_fpr[0][i];

tpr[i]=mat_tpr[0][i];

thres[i]=mat_thres[0][i];

}

thres[0]=thres[1]+0.001;



PlotCurve("ROC curve (micro average)","roc","0.5",fpr,tpr);

Plot2Curves("fpr-tpr (micro average)","fpr","tpr",thres,fpr,tpr);

}



Resultado:

O código de geração de gráficos é elementar e se baseia na biblioteca padrão <Graphics/Graphic.mqh>.

São usados dados de teste do modelo mnist.onnx, e o código é apresentado na descrição do método PrecisionRecall.

O ROC AUC está próximo do ideal.

