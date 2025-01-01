LossGradient

Calcula o vetor ou a matriz de gradiente da função de perda.

vector vector::LossGradient(

const vector& vect_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

...

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parâmetros

vect_true/matrix_true

[in] Vetor ou matriz de valores reais.

loss

[in] Função de perda a partir da enumeração ENUM_LOSS_FUNCTION.

axis

[in] Valor a partir da enumeração ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ – eixo horizontal, AXIS_VERT – eixo vertical).

...

[in] Somente a função de perda Huber (LOSS_HUBER) pode ter o parâmetro delta adicional

Valor retornado

Vetor ou matriz de valores de gradiente da função de perda. O gradiente é a derivada parcial sobre dx (x é o valor previsto) da função de perda em um determinado ponto.

Observação

Os gradientes são usados em redes neurais para ajustar os valores da matriz de peso quando o erro se propaga de volta ao treinamento do modelo.

A tarefa de treinamento de rede neural é encontrar coeficientes que minimizem o erro na amostra de treinamento, usando a função de perda.

Diferentes funções de perda são usadas, dependendo do tipo de problema a ser resolvido. Por exemplo: para um problema de regressão, o erro quadrático médio (mean squared error , MSE), para uma classificação binária, a entropia cruzada binária (binary cross-entropy, BCE).

Exemplo de cálculo dos gradientes de uma função de perda