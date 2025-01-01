PrecisionRecall

Calcula os valores para traçar a curva precision-recall. Esse método, assim como o método ClassificationScore, é aplicado a um vetor de valores verdadeiros.

bool vector::PrecisionRecall(

const matrix& pred_scores,

const ENUM_ENUM_AVERAGE_MODE mode

matrix& precision,

matrix& recall,

matrix& thresholds,

);

Parâmetros

pred_scores

[in] Matriz que contém um conjunto de vetores horizontais com probabilidades para cada classe. O número de linhas da matriz deve corresponder ao tamanho do vetor de valores reais.

mode

[in] Modo de cálculo da média a partir da enumeração ENUM_AVERAGE_MODE. São usados apenas AVERAGE_NONE, AVERAGE_BINARY e AVERAGE_MICRO.

precision

[out] Matriz com valores calculados da curva precision. Se não houver cálculo de média (AVERAGE_NONE), o número de linhas na matriz corresponderá ao número de classes de modelo. O número de colunas corresponde ao tamanho do vetor de valores verdadeiros (ou o número de linhas na matriz de distribuição de probabilidade pred_score). No caso da micro-média, o número de linhas na matriz corresponde ao número total de limites, excluindo as duplas.

recall

[out] Matriz com valores calculados da curva recall.

threshold

[out] Matriz de limiar obtida pela classificação da matriz de probabilidade

Observação

Consulte as notas sobre o método ClassificationScore.

Exemplo:

Exemplo de coleta de estatísticas do modelo mnist.onnx (99% de precisão).



Cálculo da precisão

vectorf accuracy=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY);

PrintFormat("accuracy=%f",accuracy[0]);



accuracy=0.989000

Exemplo de geração de gráficos precision-recall, em que os valores de precision são plotados no eixo y e os valores de recall são plotados no eixo x. Assim como a geração de gráficos separados de precision e recall, em que os valores de limite são plotados no eixo x

if(y_true.PrecisionRecall(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_precision,mat_recall,mat_thres))

{

double precision[],recall[],thres[];

ArrayResize(precision,mat_thres.Cols());

ArrayResize(recall,mat_thres.Cols());

ArrayResize(thres,mat_thres.Cols());



for(uint i=0; i<thres.Size(); i++)

{

precision[i]=mat_precision[0][i];

recall[i]=mat_recall[0][i];

thres[i]=mat_thres[0][i];

}

thres[0]=thres[1]+0.001;



PlotCurve("Precision-Recall curve (micro average)","p-r","",recall,precision);

Plot2Curves("Precision-Recall (micro average)","precision","recall",thres,precision,recall);

}

Resultado:



