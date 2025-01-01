- Activation
Calcula a matriz de erros para cada rótulo. O método é aplicado a um vetor de valores previstos.
|
uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(
Parâmetros
vect_true
[in] Vetor de valores reais.
confusions
[out] Array de matrizes 2 x 2 com matrizes de erro calculadas para cada rótulo.
Valor retornado
Tamanho do array de matrizes de erro calculadas. Em caso de falha, é retornado 0
Observação
O array de resultados pode ser dinâmico ou estático. Se o array for estático, ele deverá ter um tamanho pelo menos igual ao número de classes.
Os tamanhos do vetor de valores reais e do vetor de valores previstos devem ser os mesmos.
Exemplo:
|
vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};