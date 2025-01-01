Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes Nomeados
Todas as constantes usadas em MQL5 podem ser divididas nos seguintes grupos:
- Substituições macro predefinidas — valores são substituídos durante compilação;
- Constantes matemáticas — valores de algumas expressões matemáticas;
- Constantes de tipo numérico — algumas restrições de tipo simples;
- Códigos de motivos de Desinicialização — descrição de motivos de não inicialização;
- Verificação de Ponteiro de Objeto — enumeração dos tipos de ponteiros retornados pela função CheckPointer();
- Outras constantes — todas as outras constantes.