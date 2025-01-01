Operações Booleanas

Negação Lógica NOT (!)

Operando da negação lógia (!) deve ser de tipo aritmético. O resultado é TRUE (1), se o valor do operando é FALSE (0); e é igual a FALSE (0), se o operando difere de FALSE (0).

if(!a) Print("não 'a'");

Operação lógica OR (||)

Operação OR lógico (||) entre valores x e y. O valor da expressão é TRUE (1), se os valores x ou y são verdadeiros (not null). Senão - FALSE (0).

if(x<0 || x>=max_bars) Print("fora da faixa");

Operação lógica AND (&&)

Operação lógica AND (&&) entre valores de x e y. O valor da expressão é TRUE (1), se os valores de x e y são verdadeiros (not null). Senão - FALSE (0).

Estimação breve de Operações Booleanas

O esquema do chamado "brief estimate" (estimação breve) é aplicado a operações booleanas, isto é, o cálculo da expressão é finalizado quando o resultado da expressão pode ser precisamente estimado.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- o primeiro exemplo de estimação breve

if(func_false() && func_true())

{

Print("Operação &&: Você nunca verá esta expressão");

}

else

{

Print("Operação &&: Resultado da primeira expressão é falso, então a segunda não é calculada");

}

//--- o segundo exemplo da estimação breve

if(!func_false() || !func_true())

{

Print("Operação ||: Resultado da primeira expressão é verdadeiro,então a segunda não é calculada");

}

else

{

Print("Operação ||: Você nunca verá esta expressão");

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| a função sempre retorna false |

//+------------------------------------------------------------------+

bool func_false()

{

Print("Função func_false()");

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| a função sempre retorna true |

//+------------------------------------------------------------------+

bool func_true()

{

Print("Função func_true()");

return(true);

}

