- Expressões
- Operações Aritméticas
- Operações de Atribuição
- Operações de Relação
- Operações Booleanas
- Operações Binárias
- Outras Operações
- Regras de Precedência
Negação Lógica NOT (!)
Operando da negação lógia (!) deve ser de tipo aritmético. O resultado é TRUE (1), se o valor do operando é FALSE (0); e é igual a FALSE (0), se o operando difere de FALSE (0).
if(!a) Print("não 'a'");
Operação lógica OR (||)
Operação OR lógico (||) entre valores x e y. O valor da expressão é TRUE (1), se os valores x ou y são verdadeiros (not null). Senão - FALSE (0).
if(x<0 || x>=max_bars) Print("fora da faixa");
Operação lógica AND (&&)
Operação lógica AND (&&) entre valores de x e y. O valor da expressão é TRUE (1), se os valores de x e y são verdadeiros (not null). Senão - FALSE (0).
Estimação breve de Operações Booleanas
O esquema do chamado "brief estimate" (estimação breve) é aplicado a operações booleanas, isto é, o cálculo da expressão é finalizado quando o resultado da expressão pode ser precisamente estimado.
