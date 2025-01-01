假设操作符?:

三进制操作符一般形式如下：

expression1? expression2:expression3

对于第一个操作-"expression1"-任何表达式在布尔型中值都可以用。如果结果是true，那么第二个操作的操作符，例如 "expression2"，就被执行。

如果第一操作是false，第三操作-"expression3"-就被执行。第二和第三操作，例如 "expression2"和"expression3"应该返回第一类型值，不应该是空类型。执行假设操作符的结果就是expression2的结果或者expression3的结果，都取决于 expression1。

//--- 一天中开盘价和收盘价的标准化不同点

double true_range = (High==Low)?0:(Close-Open)/(High-Low);

输入等同于如下：

double true_range;

if(High==Low)true_range=0; // 如果最高价等于

else true_range=(Close-Open)/(High-Low); // 如果范围无效

基于"expression1"值，操作符必须返回两个值中的一个 - 或者"expression2"或者"expression3"。对这些表达式有几个限制：

限制用户定义类型（类或结构）：

注意

谨慎使用条件操作符当做重载函数的论据， 因为条件操作符的结果类型在程序编译时定义。并且该类型定义为较大的"expression2"和"expression3"。

示例：

void func(double d) { Print("double argument: ",d); }

void func(string s) { Print("string argument: ",s); }



bool Expression1=true;

double Expression2=M_PI;

string Expression3="3.1415926";



void OnStart()

{

func(Expression2);

func(Expression3);



func(Expression1?Expression2:Expression3); // 隐式转换到字符串的警告

func(!Expression1?Expression2:Expression3); // 隐式转换到字符串的警告

}



// 结果：

// double argument: 3.141592653589793

// string argument: 3.1415926

// string argument: 3.141592653589793

// string argument: 3.1415926

