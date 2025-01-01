- 复合操作符
- 表达式操作符
- 返回操作符
- 假设操作符if-else
- 假设操作符？：
- 循环操作符 while
- 切换操作符
- 循环操作符 for
- 循环操作符 do while
- 嵌入操作符
- 继续操作符
- 矩阵乘法运算符 @
- 对象创建操作符new
- 对象删除操作符delete
三进制操作符一般形式如下：
|
expression1? expression2:expression3
对于第一个操作-"expression1"-任何表达式在布尔型中值都可以用。如果结果是true，那么第二个操作的操作符，例如 "expression2"，就被执行。
如果第一操作是false，第三操作-"expression3"-就被执行。第二和第三操作，例如 "expression2"和"expression3"应该返回第一类型值，不应该是空类型。执行假设操作符的结果就是expression2的结果或者expression3的结果，都取决于 expression1。
|
//--- 一天中开盘价和收盘价的标准化不同点
输入等同于如下：
|
double true_range;
操作符使用限制 #
基于"expression1"值，操作符必须返回两个值中的一个 - 或者"expression2"或者"expression3"。对这些表达式有几个限制：
- 不要混淆 简单类型 或 枚举类型 的用户定义类型。 NULL 可能被用于指针.
- 如果值是简单类型，操作符将会是最大类型（请见类型转换 ）。
- 如果一个值是枚举类型而第二个值是数字类型，那么枚举类型被整型所取代并实施第二个规则。
- 如果两个值都是枚举类型，它们的类型必须完全相同，并且操作符将是枚举类型。
限制用户定义类型（类或结构）：
- 类型必须完全相同或者一个应该源自另一个。
- 如果类型不相同（继承类型），那么子类型会隐式转换至父类型，例如操作符将成为父类型。.
- 不要混淆对象和指针 - 两个表达式都是或是对象或是 指针。 NULL 不能用于指针。
注意
谨慎使用条件操作符当做重载函数的论据， 因为条件操作符的结果类型在程序编译时定义。并且该类型定义为较大的"expression2"和"expression3"。
示例：
|
void func(double d) { Print("double argument: ",d); }
