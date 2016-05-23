CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Hull Trend - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1474
Avaliação:
(11)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Hull Trend.


Hull Trend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9143

Fine Fractals Fine Fractals

Indicador de fractais de alta sensibilidade.

b-clock b-clock

Indicador b-clock.

Color MA Color MA

Média Móvel Corada.

DeleteByPreName DeleteByPreName

Script para limpeza rápida de objetos gráficos no topo do seu nome.