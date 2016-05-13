Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
20_Pips - expert para MetaTrader 4
1101
-
Descrição:
- Este conselheiro usa as seguintes regras para a compra:
1. Uma МА rápida deverá estar acima da MA lenta
2. Entramos quando abertura for menor do que o fechamento, colocamos ТР=20 pips, e não pomos stop loss
Saída:
Saímos segundo o ТР ou colocamos stop loss segundo o mínimo da barra anterior, menos 10 pips, logo que o mínimo da anterior barra seja menor do que a linha inferior Price Channel.
- Este conselheiro usa elementos de Martingale. Depois de termos tido uma posição desfavorável, é pouco provável que a posição a seguir seja desfavorável, por isso executaremos a próxima negociação com um lote muito maior.
- Regras de venda para compra espelhada.
Só quero dizer que o robô não está pronto para negociar. Ele é só para desenvolver ideias de negociação.
- O conselheiro trabalha, nos gráficos diários, segundo os preços de abertura, ao testar basta otimizar Period_PCh, multiplicador, se estabelecermos 1, o sistema trabalhará sem Martingale, é possível não alterar o tamanho ТР, 20 pips são ideais para a maioria dos pares.
Estou esperando por seus comentários, comentários, conselhos, críticas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8326
