Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ASCTrend1sig - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 797
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ASCTrend1sig. Indica quando vender e quando comprar.
ASCTrend1sig
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8329
20_Pips
Este conselheiro baseia-se em estatísticas com um elemento de MartingaleCCI_Woodies_Paterns_v1
O indicador determina padrões do sistema de negociação Woodies CCI