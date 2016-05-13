CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

3LineBreak - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
815
Avaliação:
(11)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador que pinta as barras para a tendência touro de cor azul e para tendência urso de vermelho.

3LineBreak


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8321

EES Hedger, tente negociar de outra maneira: compre quando vende e venda quando compra. EES Hedger, tente negociar de outra maneira: compre quando vende e venda quando compra.

Você precisa de negociar na direção oposta? Ao negociar manualmente ou usar outro conselheiro, EES Hedger pode abrir instantaneamente posições opostas, conforme o especificado nas suas configurações.

Fractal Levels Fractal Levels

Outra modificação dos fractais por B. Williams.

Trend RDS Trend RDS

Esse conselheiro determina a tendência, em um determinado momento, e abre a posição em direção oposta

Ravi+AO Ravi+AO

O simples Expert Advisor usa 2 indicadores AO, e RAVI (em anexo). NÃO OTIMIZADO! Mostra bons resultados para o par EUR/USD - H1.