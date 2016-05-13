CodeBaseSeções
Indicadores

DayOfWeek - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizações:
720
Avaliação:
(2)
Publicado:
Indicador DayOfWeek.


DayOfWeek

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8288

