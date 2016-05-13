Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DayOfWeek - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 720
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador DayOfWeek.
DayOfWeek
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8288
4TF Has Bar
Indicador 4TF Has Bar.Xaos Explore Perky_Mod
Indicador modernizado XaosExplorer.
ParMA BB
MA com base na regressão parabólica com bandas de Bollinger.Canal ZigZag
Versão 33 para canais. A largura do canal é definida nas propriedades.