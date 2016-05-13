CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Canal ZigZag - indicador para MetaTrader 4

TheXpert | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1573
Avaliação:
(10)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Tinytjan aka TheXpert

Autor da ideia:

Xadviser aka Versumus

33 baseia-se no princípio de canal.

Se você quiser, pode também pintar os canais (por defeito, é desenhado).

Também exibe algumas estatísticas, a proporção do comprimento de um segmento e o anterior (o comprimento refere-se a altura, em pontos, desde o ponto inferior até ao superior)



Observações:

  • Às vezes, o indicador não funciona visualmente muito bem -- peculiaridades do método de construção.
  • Se você encontrar quaisquer erros ou imprecisões - coloque-os aqui.
  • Se você tiver sugestões sobre melhoria, otimização, etc. - coloque também aqui.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8291

ParMA BB ParMA BB

MA com base na regressão parabólica com bandas de Bollinger.

DayOfWeek DayOfWeek

Indicador DayOfWeek.

Ball Ball

Bandas de Bollinger.

MacdPatternTraderAll0.01. Tempo e martingate MacdPatternTraderAll0.01. Tempo e martingate

Novas oportunidades.