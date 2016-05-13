Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Canal ZigZag - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1573
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Tinytjan aka TheXpert
Autor da ideia:
Xadviser aka Versumus
33 baseia-se no princípio de canal.
Se você quiser, pode também pintar os canais (por defeito, é desenhado).
Também exibe algumas estatísticas, a proporção do comprimento de um segmento e o anterior (o comprimento refere-se a altura, em pontos, desde o ponto inferior até ao superior)
Observações:
- Às vezes, o indicador não funciona visualmente muito bem -- peculiaridades do método de construção.
- Se você encontrar quaisquer erros ou imprecisões - coloque-os aqui.
- Se você tiver sugestões sobre melhoria, otimização, etc. - coloque também aqui.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8291
