Ball - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 949
- Avaliação:
-
- Publicado:
E ainda falando das mesmas Bandas de Bollinger... Em uma janela separada, com variações fracionárias e escolha de métodos para calcular o preço e a MA.
Ball
O código original para o cálculo do indicador foi copiado sem piedade a partir de Bands.mq4 by MetaQuotes Software Corp. Pelo qual, valeu para eles.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8293
