4TF Has Bar - indicador para MetaTrader 4
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador 4TF Has Bar.
Parâmetros:
extern int MaMetod =2; extern int MaPeriod=6; extern int MaMetod2 =3; extern int MaPeriod2=2; extern int BarWidth=0; extern color BarColorUp=Lime; extern color BarColorDown=Red; extern color TextColor=White; extern int MaxBars=500;
4TF Has Bar
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8287
