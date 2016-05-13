CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

4TF Has Bar - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1084
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador 4TF Has Bar.

Parâmetros:

extern int MaMetod =2;
extern int MaPeriod=6;
extern int MaMetod2 =3;
extern int MaPeriod2=2;
extern int BarWidth=0;
extern color BarColorUp=Lime;
extern color BarColorDown=Red;
extern color TextColor=White;
extern int MaxBars=500;


4TF Has Bar

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8287

Xaos Explore Perky_Mod Xaos Explore Perky_Mod

Indicador modernizado XaosExplorer.

Xaos Patterns Explorer Xaos Patterns Explorer

Indicador Xaos Patterns Explorer. Outra versão do Momentum.

DayOfWeek DayOfWeek

Indicador DayOfWeek.

ParMA BB ParMA BB

MA com base na regressão parabólica com bandas de Bollinger.