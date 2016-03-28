CodeBaseKategorien
Indikatoren

4TF Has Bar - Indikator für den MetaTrader 4

Indikator 4TF Has Bar.

Parameter:

extern int MaMetod =2;
extern int MaPeriod=6;
extern int MaMetod2 =3;
extern int MaPeriod2=2;
extern int BarWidth=0;
extern color BarColorUp=Lime;
extern color BarColorDown=Red;
extern color TextColor=White;
extern int MaxBars=500;


4TF Has Bar

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8287

