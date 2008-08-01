CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

4TF Has Bar - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6072
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор 4TF Has Bar.

Параметры:

extern int MaMetod =2;
extern int MaPeriod=6;
extern int MaMetod2 =3;
extern int MaPeriod2=2;
extern int BarWidth=0;
extern color BarColorUp=Lime;
extern color BarColorDown=Red;
extern color TextColor=White;
extern int MaxBars=500;


4TF Has Bar

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8287

Канальный ЗигЗаг Канальный ЗигЗаг

Версия ЗЗ для каналов. Ширина канала задается в свойствах.

DayOfWeek DayOfWeek

Индикатор DayOfWeek.

Xaos Explore Perky_Mod Xaos Explore Perky_Mod

Модернизированный индикатор XaosExplorer.

ZigAndZag_V2 ZigAndZag_V2

Очередной релиз советника по индикатору ZigAndZag