ポケットに対して
インディケータ

4TF Has Bar - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータ4TF Has Bar

パラメータ:

extern int MaMetod =2;
extern int MaPeriod=6;
extern int MaMetod2 =3;
extern int MaPeriod2=2;
extern int BarWidth=0;
extern color BarColorUp=Lime;
extern color BarColorDown=Red;
extern color TextColor=White;
extern int MaxBars=500;


4TF Has Bar

