CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Xaos Explore Perky_Mod - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
715
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador modernizado XaosExplorer.

Parâmetros:

extern int Separation=15;
extern int AlarmOn=false;
extern int SHOW_SIGNALS=true;
extern double indicator_lev1 =1.0010;  // I believe playing around with these constants 
extern double indicator_lev2= 0.999;   // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.


Xaos Explore Perky_Mod

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8286

Xaos Patterns Explorer Xaos Patterns Explorer

Indicador Xaos Patterns Explorer. Outra versão do Momentum.

CCI_onMA_MAs CCI_onMA_MAs

Versão melhorada do indicdor CCI_onMA.

4TF Has Bar 4TF Has Bar

Indicador 4TF Has Bar.

DayOfWeek DayOfWeek

Indicador DayOfWeek.