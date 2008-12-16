请观看如何免费下载自动交易
Xaos Explore Perky_Mod - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4338
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
修改指标 XaosExplorer.
参量:
extern int Separation=15; extern int AlarmOn=false; extern int SHOW_SIGNALS=true; extern double indicator_lev1 =1.0010; // I believe playing around with these constants extern double indicator_lev2= 0.999; // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.
Xaos Explore Perky_Mod
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8286
