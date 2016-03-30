Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Xaos Explore Perky_Mod - Indikator für den MetaTrader 4
Ein erweiterter XaosExplorer Indikator.
Parameter:
extern int Separation=15; extern int AlarmOn=false; extern int SHOW_SIGNALS=true; extern double indicator_lev1 =1.0010; // I believe playing around with these constants extern double indicator_lev2= 0.999; // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.
Xaos Explore Perky_Mod
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8286
