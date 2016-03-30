CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Xaos Explore Perky_Mod - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
778
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein erweiterter XaosExplorer Indikator.

Parameter:

extern int Separation=15;
extern int AlarmOn=false;
extern int SHOW_SIGNALS=true;
extern double indicator_lev1 =1.0010;  // I believe playing around with these constants 
extern double indicator_lev2= 0.999;   // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.


Xaos Explore Perky_Mod

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8286

Ergodic Oscillator Ergodic Oscillator

Indikator Ergodic Oscillator.

TestStops TestStops

Das Skript zeigt die Bedingungen für ein korrektes und enges Setzen von StopLoss und TakeProfit.

Open SELL Open SELL

Dieses Script öffnet eine zellposition mit der angegebenen Größe von der freien Margin.

CyberiaTrader CyberiaTrader

Dieser EA arbeitet mit der Periode M1 und mit Symbolen die einen Spread von zwei Punkten haben.