Xaos Explore Perky_Mod - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータXaosExplorerの改良版です。
パラメータ:
extern int Separation=15; extern int AlarmOn=false; extern int SHOW_SIGNALS=true; extern double indicator_lev1 =1.0010; // I believe playing around with these constants extern double indicator_lev2= 0.999; // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.
Xaos Explore Perky_Mod
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8286
