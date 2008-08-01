CodeBaseРазделы
Xaos Explore Perky_Mod - индикатор для MetaTrader 4

5892
(7)
Модернизированный индикатор XaosExplorer.

Параметры:

extern int Separation=15;
extern int AlarmOn=false;
extern int SHOW_SIGNALS=true;
extern double indicator_lev1 =1.0010;  // I believe playing around with these constants 
extern double indicator_lev2= 0.999;   // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.


Xaos Explore Perky_Mod

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8286

