Xaos Explore Perky_Mod - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5892
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Модернизированный индикатор XaosExplorer.
Параметры:
extern int Separation=15; extern int AlarmOn=false; extern int SHOW_SIGNALS=true; extern double indicator_lev1 =1.0010; // I believe playing around with these constants extern double indicator_lev2= 0.999; // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8286
