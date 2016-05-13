Este expert baseia-se no indicador 3MACross (https://www.mql5.com/pt/code/8012, nota do moderador). Este indicador utiliza três médias móveis com diferentes períodos para entrada e saída. Os traders têm a possibilidade de alterar o período e o tipo de MA (0=sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma).



O conselheiro é o arquivo 3MaCross_EA.mq4, os indicadores são os arquivos _3 MA Cross w_Alert v2.mq4 e Price Channel.mq4. O Price Channel.mq4 pode ser utilizado para selecionar o SL automático.



Gráfico:





Primeiro teste numa conta demo.



