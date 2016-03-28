CodeBaseKategorien
3MaCross EA - Experte für den MetaTrader 4

Beschreibung:

Dieser Expert Adviser basiert auf dem 3MACross Indikator. Dieser Indikator verwendet 3 MAs unterschiedlicher Länge für den Ein- und Ausstieg. Es können die Periodenzahl und der Berechnungstyp des MA verändert werden (0=sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma).

Der Experte ist das 3MaCross_EA.mq4 file, die Indikatoren sind _3 MA Cross w_Alert v2.mq4 und Price Channel.mq4. Price Channel.mq4 kann für einen automatisierten SL verwendet werden.


Immer erst auf einem Demo testen.


Strategy Tester Report
3MaCross_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode15 Minuten (M15) 2008.06.05 00:00 - 2008.07.08 17:15 (2008.06.05 - 2008.07.30)
ModelleJeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
ParameterLots=4; StopLoss=30; AutoStopLoss=false; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=20; MagicNumber=0; CanAddPos=false; MaxOpenOrders=5; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="3MaCross_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FasterMA=2; FasterShift=0; FasterMode=2; MediumMA=4; MediumShift=0; MediumMode=2; SlowerMA=28; SlowerShift=0; SlowerMode=2; SoundAlert=0; ChannelPeriod=15; Shift=0;

Balken im Test3218Ticks modelliert217038Modellierungsqualität90.00%
Fehler in Charts-Anpassung4




Ursprüngliche Einlage10000.00



Gesamt netto Profit21492.20Brutto Profit42306.00Brutto Verlust-20813.80
Profit Faktor2.03Erwartetes Ergebnis383.79

Absoluter Drawdown1640.00Maximaler Drawdown (%)12858.00 (30.13%)Relativer Drawdown30.13% (12858.00)

Trades gesamt56Short Positionen (gewonnen %)27 (48.15%)Long Positionen (gewonnen %)29 (62.07%)

Profit Trades (% gesamtl) 31 (55.36%)Verlust Trades (% gesamt) 25 (44.64%)
HöchsterProfit Trade10332.40Verlust Trades-1200.00
DurchschnittProfit Trade1364.71Verlust Trades-832.55
Maximumaufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)6 (8762.00)aufeinanderfolgende Verluste (Profit in Geld)5 (-3373.80)
Maximalaufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner)20349.60 (3)aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-4240.00 (4)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinner2aufeinanderfolgende Verluste2

#Datum AusführungTransaktionOrderVolumenPreisS/L (Stop Loss)T/P (Take Profit)ProfitBalance
12008.06.05 07:00buy14.001.54461.54160.0000
22008.06.05 08:15s/l14.001.54161.54160.0000-1200.008800.00
32008.06.05 10:00sell24.001.54011.54310.0000
42008.06.05 10:07modify24.001.54011.54010.0000
52008.06.05 11:21s/l24.001.54011.54010.00000.008800.00
62008.06.05 13:30buy34.001.55081.54780.0000
72008.06.05 13:36modify34.001.55081.55080.0000
82008.06.09 13:15close34.001.57651.55080.000010332.4019132.40
92008.06.09 13:15sell44.001.57641.57940.0000
102008.06.09 13:22modify44.001.57641.57640.0000
112008.06.11 07:00close44.001.55121.57640.000010017.2029149.60
122008.06.11 07:00buy54.001.55131.54830.0000
132008.06.11 07:53s/l54.001.54831.54830.0000-1200.0027949.60
142008.06.11 09:30buy64.001.54981.54680.0000
152008.06.11 11:55modify64.001.54981.54980.0000
162008.06.11 12:50s/l64.001.54981.54980.00000.0027949.60
172008.06.12 01:45sell74.001.54991.55290.0000
182008.06.12 02:41modify74.001.54991.54990.0000
192008.06.12 21:30close74.001.54481.54990.00002040.0029989.60
202008.06.12 21:30buy84.001.54491.54190.0000
212008.06.12 22:37modify84.001.54491.54490.0000
222008.06.12 23:34s/l84.001.54491.54490.00000.0029989.60
232008.06.13 01:15buy94.001.54441.54140.0000
242008.06.13 04:45close94.001.54371.54140.0000-280.0029709.60
252008.06.13 04:45sell104.001.54381.54680.0000
262008.06.13 06:30modify104.001.54381.54380.0000
272008.06.15 22:45close104.001.53861.54380.00002080.0031789.60
282008.06.15 22:45buy114.001.53851.53550.0000
292008.06.16 02:29modify114.001.53851.53850.0000
302008.06.16 06:24s/l114.001.53851.53850.000026.2031815.80
312008.06.16 07:15sell124.001.53671.53970.0000
322008.06.16 08:22s/l124.001.53971.53970.0000-1200.0030615.80
332008.06.16 08:45buy134.001.54201.53900.0000
342008.06.16 10:35modify134.001.54201.54200.0000
352008.06.17 09:30close134.001.54921.54200.00002906.2033522.00
362008.06.17 09:30sell144.001.54931.55230.0000
372008.06.17 15:45close144.001.55081.55230.0000-600.0032922.00
382008.06.17 15:45buy154.001.55091.54790.0000
392008.06.17 22:50modify154.001.55091.55090.0000
402008.06.18 01:39s/l154.001.55091.55090.000026.2032948.20
412008.06.18 02:45sell164.001.54971.55270.0000
422008.06.18 05:58modify164.001.54971.54970.0000
432008.06.18 06:31s/l164.001.54971.54970.00000.0032948.20
442008.06.18 07:45buy174.001.55231.54930.0000
452008.06.18 08:17s/l174.001.54931.54930.0000-1200.0031748.20
462008.06.18 09:15sell184.001.54891.55190.0000
472008.06.18 10:08modify184.001.54891.54890.0000
482008.06.18 10:47s/l184.001.54891.54890.00000.0031748.20
492008.06.18 15:15buy194.001.55061.54760.0000
502008.06.18 17:38modify194.001.55061.55060.0000
512008.06.19 08:30close194.001.55301.55060.00001038.6032786.80
522008.06.19 08:30sell204.001.55291.55590.0000
532008.06.19 08:31modify204.001.55291.55290.0000
542008.06.20 02:00close204.001.55171.55290.0000448.6033235.40
552008.06.20 02:01buy214.001.55181.54880.0000
562008.06.20 06:05modify214.001.55181.55180.0000
572008.06.23 06:00close214.001.55931.55180.00003026.2036261.60
582008.06.23 06:00sell224.001.55921.56220.0000
592008.06.23 07:00modify224.001.55921.55920.0000
602008.06.24 05:45close224.001.55251.55920.00002648.6038910.20
612008.06.24 05:45buy234.001.55271.54970.0000
622008.06.24 06:32modify234.001.55271.55270.0000
632008.06.24 23:00close234.001.55671.55270.00001600.0040510.20
642008.06.24 23:01sell244.001.55661.55960.0000
652008.06.24 23:45close244.001.55751.55960.0000-360.0040150.20
662008.06.24 23:45buy254.001.55741.55440.0000
672008.06.25 03:45close254.001.55681.55440.0000-213.8039936.40
682008.06.25 03:45sell264.001.55661.55960.0000
692008.06.25 04:15close264.001.55761.55960.0000-400.0039536.40
702008.06.25 04:15buy274.001.55751.55450.0000
712008.06.25 06:09s/l274.001.55451.55450.0000-1200.0038336.40
722008.06.25 06:30sell284.001.55571.55870.0000
732008.06.25 08:37s/l284.001.55871.55870.0000-1200.0037136.40
742008.06.25 09:00buy294.001.55891.55590.0000
752008.06.25 13:21modify294.001.55891.55890.0000
762008.06.25 14:35s/l294.001.55891.55890.00000.0037136.40
772008.06.25 15:45sell304.001.55641.55940.0000
782008.06.25 18:10modify304.001.55641.55640.0000
792008.06.25 18:12s/l304.001.55641.55640.00000.0037136.40
802008.06.25 18:30buy314.001.56491.56190.0000
812008.06.25 18:40modify314.001.56491.56490.0000
822008.06.26 06:54s/l314.001.56491.56490.000078.6037215.00
832008.06.26 08:30buy324.001.56791.56490.0000
842008.06.26 09:50modify324.001.56791.56790.0000
852008.06.27 03:15close324.001.57271.56790.00001946.2039161.20
862008.06.27 03:15sell334.001.57261.57560.0000
872008.06.27 06:45close334.001.57391.57560.0000-520.0038641.20
882008.06.27 06:45buy344.001.57381.57080.0000
892008.06.27 07:30close344.001.57331.57080.0000-200.0038441.20
902008.06.27 07:30sell354.001.57341.57640.0000
912008.06.27 08:00close354.001.57431.57640.0000-360.0038081.20
922008.06.27 08:00buy364.001.57441.57140.0000
932008.06.27 08:39modify364.001.57441.57440.0000
942008.06.27 10:50s/l364.001.57441.57440.00000.0038081.20
952008.06.27 13:45buy374.001.57561.57260.0000
962008.06.27 17:13modify374.001.57561.57560.0000
972008.06.30 11:15s/l374.001.57561.57560.000026.2038107.40
982008.06.30 11:45sell384.001.57691.57990.0000
992008.06.30 12:26modify384.001.57691.57690.0000
1002008.06.30 13:14s/l384.001.57691.57690.00000.0038107.40
1012008.07.01 01:15sell394.001.57411.57710.0000
1022008.07.01 06:00s/l394.001.57711.57710.0000-1200.0036907.40
1032008.07.01 06:30buy404.001.57731.57430.0000
1042008.07.01 06:51s/l404.001.57431.57430.0000-1200.0035707.40
1052008.07.01 07:30sell414.001.57431.57730.0000
1062008.07.01 08:45close414.001.57601.57730.0000-680.0035027.40
1072008.07.01 08:45buy424.001.57611.57310.0000
1082008.07.01 09:51modify424.001.57611.57610.0000
1092008.07.01 14:00s/l424.001.57611.57610.00000.0035027.40
1102008.07.01 15:30sell434.001.57691.57990.0000
1112008.07.01 16:00close434.001.57801.57990.0000-440.0034587.40
1122008.07.01 16:00buy444.001.57791.57490.0000
1132008.07.01 16:17modify444.001.57791.57790.0000
1142008.07.01 18:08s/l444.001.57791.57790.00000.0034587.40
1152008.07.02 10:15sell454.001.57821.58120.0000
1162008.07.02 11:52s/l454.001.58121.58120.0000-1200.0033387.40
1172008.07.02 12:45buy464.001.58391.58090.0000
1182008.07.02 12:59modify464.001.58391.58390.0000
1192008.07.03 12:35s/l464.001.58391.58390.000078.6033466.00
1202008.07.03 13:00sell474.001.57661.57960.0000
1212008.07.03 13:07modify474.001.57661.57660.0000
1222008.07.03 13:45s/l474.001.57661.57660.00000.0033466.00
1232008.07.07 00:00sell484.001.56931.57230.0000
1242008.07.07 00:28modify484.001.56931.56930.0000
1252008.07.07 12:00close484.001.56551.56930.00001520.0034986.00
1262008.07.07 12:00buy494.001.56561.56260.0000
1272008.07.07 12:30close494.001.56431.56260.0000-520.0034466.00
1282008.07.07 12:30sell504.001.56421.56720.0000
1292008.07.07 15:05s/l504.001.56721.56720.0000-1200.0033266.00
1302008.07.07 15:15buy514.001.56661.56360.0000
1312008.07.07 16:25modify514.001.56661.56660.0000
1322008.07.08 02:45close514.001.56951.56660.00001186.2034452.20
1332008.07.08 02:47sell524.001.56961.57260.0000
1342008.07.08 04:15close524.001.57121.57260.0000-640.0033812.20
1352008.07.08 04:15buy534.001.57131.56830.0000
1362008.07.08 06:58s/l534.001.56831.56830.0000-1200.0032612.20
1372008.07.08 07:00sell544.001.56841.57140.0000
1382008.07.08 07:47s/l544.001.57141.57140.0000-1200.0031412.20
1392008.07.08 08:15buy554.001.57401.57100.0000
1402008.07.08 10:41s/l554.001.57101.57100.0000-1200.0030212.20
1412008.07.08 11:45sell564.001.56971.57270.0000
1422008.07.08 12:37modify564.001.56971.56970.0000
1432008.07.08 17:24close at stop564.001.56651.56970.00001280.0031492.20

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8250

