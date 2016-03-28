Dieser Expert Adviser basiert auf dem 3MACross Indikator. Dieser Indikator verwendet 3 MAs unterschiedlicher Länge für den Ein- und Ausstieg. Es können die Periodenzahl und der Berechnungstyp des MA verändert werden (0=sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma).



Der Experte ist das 3MaCross_EA.mq4 file, die Indikatoren sind _3 MA Cross w_Alert v2.mq4 und Price Channel.mq4. Price Channel.mq4 kann für einen automatisierten SL verwendet werden.







Immer erst auf einem Demo testen.



